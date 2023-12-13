برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية رسالة للداخل والخارج بأننا يد واحدة

علق النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، على مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشاركة المصريين كانت رسالة بأننا يد واحدة للداخل والخارج.

أضاف «نصار» أن المصريين لديهم إرادة قوية برغم الظروف الاقتصادية، وأكدوا أنهم يمكنهم الوقوف أمام العالم أجمع من أجل وطنهم.

إشادة بمشاركة المرأة وكبار السن

وأشاد عضو مجلس النواب بمشاركة المرأة وكبار السن في هذا المشهد الانتخابي الكبير، مختتما: «العدد الذي شارك لم يكن له مثيل في الاستحقاقات السابقة على مر السنوات الماضية وشاهدنا زحاما بكل اللجان».