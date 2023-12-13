الأزهر يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. ويجدد تأكيده حق الشعب الفلسطيني في المقاومة

أدانت ندوة الأزهر الشريف الشهرية، التي عقدت اليوم بعنوان: «واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية»، جرائم الاحتلال الصهيوني ووحشيته، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال -حتمًا- إلى زوال.

وشددت الندوة، التي عقدت برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍ من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بحضور رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل والدفاع عن أرضه ومقدساته.

وأعربت الندوة، عن تقديرها الكبير للصوت الحُرَّ والشجاع للقيادة المصرية، في رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، مثمنة دور قواتنا المسلحة المصرية وشرطتها الباسلة، في المحافظة على أمن مصر وحدودها.

وطالبت الندوة المجتمع الدولي بمحاكمة الكيان الصهيوني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشارك في الندوة نخبة متميزة على علاقة وثيقة بهذه القضية، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى الفقي، المفكِّر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، والنائب البرلماني عبد الله مبروك، نائب رئيس لجنة العَلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأ.د. صلاح عبد البديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الأزهر، ونيافة الأنبا إرميا مكرم، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي.