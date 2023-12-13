تعيين هاني العتال مساعدا لرئيس حزب حماة الوطن

أصدر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين هاني العتال، مساعدا لرئيس الحزب، بالإضافة لمنصبه أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

تعيين أحمد العطيفي منصب الأمين العام المساعد

وتضمن القرار، تعيين الدكتور أحمد العطيفي، في منصب الأمين العام المساعد، إلى جانب منصبه أمين أمانة التنظيم.

كما تضمن قرار رئيس حزب حماة الوطن، تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي، لتقييم الأداء الفني والحزبي لكل الأمانات «النوعية - الفرعية»، وعرض النتائج على رئيس الحزب لاتخاذ القرارات اللازمة.

تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية

ويأتي القرار في إطار جهود حزب حماة الوطن، لتفعيل دور كل الأمانات، ولتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب، ولمزيد من الفعالية والانتشار في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.