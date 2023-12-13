«إكسترا نيوز» تعرض مشهدا لاستجابة «الوطنية للانتخابات» لمواطن مسن وتساعده في الإدلاء بصوته

بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية، وبداية عمليات فرز الصناديق، بدأت قناة «إكسترا نيوز» تعرض مشاهد إيجابية للمواطنين، حملت في طياتها العديد من القصص، التي تعكس أصالة أبنائها، وحرصهم على المشاركة في الانتخابات، ومن بين القصص قصة المواطن محسن محمد عبدالوهاب، الذي يقطن في محافظة، يقترب عمره من الـ80 عامًا.

وكادت ظروفه الصحية أن تمنعه من تحقيق أمنيته، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «حققت حلمي بما يرضي الله، وأديت الواجب اللي عليا تجاه الوطن، أنا مهما أعمل مصر تساوي أكتر، وكنت خايف فترة الانتخابات تعدي عليا، ويفوتني شيء من عمري أندم عليه».

الهيئة الوطنية للانتخابات تلبي نداء رجل مسن

ورغم انشغال الهيئة الوطنية للانتخابات بالاستحقاق الدستوري، إلا أنها لبت النداء ووفرت للمسن، سبل الوصول إلى لجنته، وأعادته إلى منزله مجددا، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: «المستشار أحمد أبو المجد والمستشار أحمد الخطيب هما اللي ساعدني، دول جنود مجهولين، ناس كتير جاتلي البيت وخدوني لبسوني وروحت اللجنة».

ورغم كبر سنه وصعوبة حركته، إلا أن العجوز أصر على ممارسة حقه الدستوري، داخل مقر اللجنة الانتخابية، رافضًا أن تنتقل إليه لجنته للحصول على صوته.