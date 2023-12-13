«ائتلاف نزاهة الدولي»: متابعون من 32 جنسية شاركوا في انتخابات الرئاسة بـ10 محافظات

قالت مارينا سامي المدير الإعلامي لائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الائتلاف قام بزيارة 2915 لجنة فرعية على مدار 3 أيام تصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من بين 11 ألفا و600 لجنة، لافتة إلى أن حجم اللجان التي زارها الاتلاف تمثل ما يقرب من 25% من إجمالي اللجان الانتخابية.

أضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الائتلاف قام بالتركيز على 10 محافظات، مشيرة إلى أن اختيار المحافظات جاء بناء على مراعاة التنوع الجغرافي لتمثل كل مناطق الجمهورية مثل الوجه القبلي والوجه البحري.

المراقبون التابعون لائتلاف نزاهة يمثلون 32 جنسية

وتابعت المدير الإعلامي لائتلاف نزاهة الدولي، بأن الأفراد التابعين لهم ينتمون إلى 32 جنسية، من دول أوروبية وعربية وإفريقية وآسيوية، قاموا بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024.