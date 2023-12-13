محمد عادل إمام يكشف موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم «أبونسب»

كشف الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه على «إنستجرام» عن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم «أبونسب».

ونشر محمد عادل إمام، بوسترا جديدا، معلقا: «بكرة الإعلان الرسمي لفيلم أبونسب».

فيلم «أبو نسب»

وتصدر البوستر الدعائي لفيلم «أبونسب» المقرر طرحه في دور العرض، اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر الجاري، تريند «جوجل»، إذ يُشارك في موسم أفلام رأس السنة، ويشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.