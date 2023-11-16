ما حكم نقل جثمان الميت من بلد لآخر؟.. عضو «الأعلى للشئون الإسلامية» يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا أحد يعلم بأي أرض يموت، لذا على الجميع الاستعداد للقاء ربه، وذلك لأن الموت قد يدرك الإنسان في أي أرض ووطن.

وأكد عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن 90% من الصحابة لم يموتوا في المدينة، أي أن الصحابة أنفسهم لم يموتوا على أرضهم وفراشهم.

نقل جثمان الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر فيه تأخير للدفن

وعن نقل جثمان الميت قبل الدفن من بلد إلى بلد، أوضح، أن عند الإمام أبي حنيفة النعمان يرى أنه يكره نقل جثمان الميت لأكثر من ميلين؛ لأنه تأخير للدفن واشتغال فيما لافائدة منه، وبالتالي زيادة التكلفة وتعريض الجثمان للمشقة، ولا فائدة تعود على أهل الميت فيما يتعلق بنقله.

وتابع: «المتوفى لا يكرم بموضع دفنه ولكن يكرم بعمله، الذي كان يفعله في الدنيا».