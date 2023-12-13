تفاصيل هجوم الحوثيين على ناقلة نفط نرويجية في جنوب البحر الأحمر

تعرضت ناقلة النفط النرويجية «إم تي ستريندا» لهجوم في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت في طريقها إلى إيطاليا، محملة بمواد خام من النفط، وأعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن مهاجمة السفينة، بسبب مزاعم علاقتها بالاحتلال الإسرائيلي، وعدم استجابة طاقم السفينة لأوامرهم، وفقاً لما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

ضرب السفينة النرويجية

وقال متحدث باسم جماعة الحوثي، في اليمن، إن السفينة النرويجية كانت مختصة بنقل النفط إلى إسرائيل، وإن الجماعة استهدفتها بصاروخ واحد، خلال رحلتها إلى إيطاليا، مُعلنًا تعهد الجماعة بمنع أي سفينة تابعة لدولة الاحتلال من الوصول إليها، ولن يتوقف هذا القرار إلا مع وقف الهجوم المتكرر على غزة، كما أكد أنهم بذلك يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية، والقيام بكل ما يستطيعون حتى تنتهي الحرب على غزة.

استهداف السفينة

وأكدت الجماعة اليمنية المدعومة من إيران، في بيانها، أنها لجأت لاستهداف السفينة بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات، حيث جاء في البيان: «لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية»، مؤكدة على منعها مرور عدد من السفن خلال اليومين السابقين لهذا التفجير، ولم تتعامل معها، بسبب استجابتهم لمطالب الجماعة بالتوقف.

جاء استهداف السفينة النرويجية أثناء عبورها مضيق باب المندب، عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وأصدر مالك السفينة، جي لودفيج موينكلز ريديري، بيانا أكد فيه أن الصاروخ تسبب في نشوب حريق على متن السفينة، لكن تم إخماده، وتمكنت السفينة من شق طريقها إلى ميناء آمن.

تجهيز الردود المناسبة

في الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستجهز «الردود المناسبة»، على أي هجمات شبيهة لما حدث، مُتهمة إيران بدعمها الكامل لهذه الجماعات، وتزعم أمريكا أن إسرائيل صاحبة حق في القضية الفلسطينية، وتقدم لهم كامل الدعم المادي والمعنوي في كل المواقف السابقة، منذ بداية عملية الحرب.

نداء استغاثة

وقال مسؤولون أمريكيون إنّ هناك مدمرةً تابعةً للبحرّية الأميركية قدمت المساعدة للسفينة «ستريندا»، بعد تلقيها نداء استغاثة منها، وتحركت معها لمكان آمن.

وقالت شركة «موينكل كيمكال تانكرز»، المالكة للناقلة المستهدفة، التي أصيبت بصاروح قرابة سواحل اليمن، لـ«رويترز» إن الناقلة اتجهت بعدما حدث لميناء آمن، كما أوضحت أن طاقم الناقلة، مكون من 22 شخصاً من الهند، ولم ينتج عن التفجير أي إصابات أو وفيات.