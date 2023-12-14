وفاء عامر تكشف تفاصيل دورها في «جبل الحريم»: لا يوجد رجال بالفيلم

تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير دورها في فيلم «جبل الحريم»، الذي من المقرر عرضه بداية العام الجديد خلال الموسم الشتوي المقبل.

وفاء عامر: أدعم المرأة من خلال فيلمي الجديد جبل الحريم

وقالت وفاء عامر، لـ«الوطن»: «أدعم المرأة من خلال فيلمي الجديد جبل الحريم، ويناقش العمل عدة مشكلات نسائية والمميز خلال الفيلم عدم مشاركة أي رجل على الإطلاق».

معلومات عن فيلم جبل الحريم

فيلم جبل الحريم من تأليف فتحي الجندي،. بعد التعاون مرة أخرى بين الفنانة وفاء عامر والمؤلف فتحي الجندي بعد حوالي 11 عاما من الغياب، منذ أن تعاونا معا في مسلسل «كاريوكا» إنتاج عام 2012، وهو مسلسل سيرة ذاتية للفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني، مستعرضا حياتها الشخصية والاجتماعية وكل ما مرت به.