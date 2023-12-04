وفاة زوج شقيقة وفاء وأيتن عامر

توفي، منذ قليل، زوج شقيقة الفنانتين وفاء وأيتن عامر، وأعلنت الأولى عن الخبر من خلال صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك.

وفاة زوج شقيقة أيتن ووفاء عامر

وقالت الفنانة أيتن عامر «إنا لله وإنا إليه راجعون، زوج أختي نجلاء في ذمة الله برجاء الدعاء أثابكم الله».

يذكر أن الفنانة أيتن عامر يعرض لها خلال هذه الفترة فيلم بلوموندو فى دور العرض السينمائية والتي تشارك من خلاله بجانب حسن الرداد ورحاب الجمل وهاجر أحمد وعدد آخر من الفنانين.