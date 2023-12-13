عمرو خليل: الملف الفلسطيني فرض نفسه على المشهد الانتخابي المصري

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن الملف الفلسطيني بكل تطوراته، فرض نفسه على المشهد الانتخابي المصري، وكان حاضرا بقوة، خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

تأثير حرب غزة على الأمن القومي المصري

قال «خليل»، في برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الارتباط الدائم والثابت لمصر بالقضية الفلسطينية، وما تمثله حرب غزة من تأثيرات على الأمن القومي المصري، كان حافزا للمشاركة وزيادة إقبال المصريين على صناديق الاقتراع، كما شاهدنا على مدار أيام التصويت.

استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ذكر الإعلامي عمرو خليل، أنه مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه مستخدما كل أسلحته فضلا عن أسلحة الحصار والتجويع والتهجير ضد سكان القطاع، فإن كل هذا يفرض على الرئيس المصري القادم أن يتعاطى مع هذه الأحداث وبما يتناسب في نفس الوقت مع ثوابت الموقف والدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.