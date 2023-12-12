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انتخابات المصريين بالداخل

«الجيل»: القضية الفلسطينة لعبت دورا في الاصطفاف الوطني بالانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أباظة
11:27 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
ناجي الشهابي

ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل الديموقراطي»، أن التحديات الإقليمية الناتجة عن المخططات الصهيو أمريكية غربية، حول القضية الفلسطينية، والتي تستهدف تصفيتها، وجعل فلسطين أرض بلا شعب، عن طريق التطهير العرقي، ومن خلال الضربات الوحشية لتيارات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات التهجير القسري لهم لأرض سيناء، أظهرت موقف مصر القوي والقيادي للأمة العربية، والرافض لهذا المخطط الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل وضوح، وكشفه أمام العالم أجمع، عندما أكد أنه يمس قومي المصري، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصر قادرة على حماية أمنها القومي وحماية حدودها، وأنها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية.

الانتخابات الرئاسية 2024

أضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الموقف القوي كان هو الرقم الصعب الذي جعل المصريين يرتفعون إلى مستوى تلك التحديات، ويقررون الاصطفاف خلف الدولة المصرية، والنزول بكثافة في طوابير أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن الموقف القوي لرئيس مصر الذي جعل الشباب يشعرون بالفخر والاعتزاز.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.