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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 71 مليون دولار

كتب:

منة العشماوي
12:00 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
البنك المركزى المصري

البنك المركزى المصري

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري إلى 71 مليون دولار، إذ بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 35.173 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار في نهاية أكتوبر.  

الاحتياطي يكفى 5 أشهر  

ويتكون الاحتياطي الأجنبي من سلة من العملات الدولية الرئيسية، أبرزها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، إذ يبلغ حجم استيراد مصر من السلع والمنتجات حوالي 7 مليار دولار شهريًا، ويغطي الاحتياطي الآن نحو 5 أشهر من الاستيراد، وهو أعلى من المعدل العالمي المقدر بثلاثة أشهر فقط.

 

 

 

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