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مسارات خطوط سير سيارات السرفيس الداخلي الجديدة بمدينة طيبة

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:43 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس جهاز مدينة طيبة يعتمد خطوط سير جديدة

رئيس جهاز مدينة طيبة يعتمد خطوط سير جديدة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، عن مسارات خطوط سير سيارات السرفيس الداخلى بمدينة طيبة الجديدة، بدءًا من 15 ديسمبر الجارى وحتى 14 يناير المقبل، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين، وخاصة على المرضى المترددين على مستشفى شفاء الأورمان.

أول خط سير 

وكان أول خط سير من موقف السرفيس إلى مستشفى الأورمان مرورا بميدان منطقة 150 ومدارس المستقبل والعودة، وخط السير الثانى هو خط سير الجامعة التكنولوجية بدءًا من موقف السرفيس مرورا بالشارع الفاصل بين الإسكان الإجتماعى ثم منطقة 150، مرورا بالحديقة، الشهر العقاري، بنك ناصر، مدرسة اللغات، المدرسة الثانوية، وصولا للجامعة التكنولوجية والعودة.

الخط الثالث 

أما الخط الثالث، خط سير 620 فدان، ويبدأ من موقف السرفيس إلى عمارات 620 فدان مرورا بالجهاز، بنك مصر، مديرية الأمن، مدرسة النيل والعودة، والخط الأخير، خط كوبري العشى ويبدأ من موقف السرفيس مرورا بمركز شرطة طيبة، الجهاز الأورمان، شارع رمسيس، البوابة، كوبري العشى والعودة. 

رفع كفاءة الطرق

كما وجَّه رئيس جهاز مدينة طيبة، برفع كفاءة الطرق وعمل ميدان وفتح الطريق بين محطة المياه وقطع أراضي الحى الأول لزيادة السيولة المرورية، والتيسير على المواطنين، وشدد على رفع جميع الإشغالات بالطرق والاهتمام بنظافة الطرق والميادين فى مدينة طيبة.

 

 

 

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