تفاصيل معارك الشجاعية الدامية بين الفصائل والاحتلال.. خسائر فادحة لإسرائيل

كشف تليفزيون فلسطين في بيان خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تزايد أعداد القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل حي الشجاعية ووصل العدد إلى 10 أفراد من ضمنهم قائد الكتيبة.

تقرير في صحيفة إسرائيلية

في الوقت ذاته، أفردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تقرير عن وقوع 10 قتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن كانوا 8 ثم ارتفعوا بعد مقتل جنديين كانوا مصابين في معارك وقعت في شمال غزة في حي الشجاعية وبحسب الصحيفة فإن القتلى كانوا كالتالي 7 من لولاء جولاني وشخصين من وحدة الإنقاذ 669 وجندي آخر من وحدة ثالثة.

انتشار صور الجنود الإسرائيليين

وانتشرت صور الجنود الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تزايد كبير في أعداد القتلى الإسرائيليين مع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 69 حتى الآن وتم قتل الجنود في مبنى مدرسة تم محاصرتهم فيه وقتلهم على يد الفصائل الفلسطينية.

ضخ مياه في أنفاق الفصائل الفلسطينية

وجاء مقتل الأفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات قليلة من كشف صحيفة «وول ستريت جورنال» عن نية جيش الاحتلال ضخ أنفاق الفصائل الفلسطينية بمياه البحر الأبيض المتوسط عن طريق 7 مضخات الفترة المقبلة دون الإعلان عن موعد بداية هذه العملية التي يدرسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعناية.