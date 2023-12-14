كيف أصبح حال مدينة درنة الليبية بعد 3 شهور من «العاصفة دانيال»؟

كشف تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية عن حجم الكارثة الإنسانية التي تمر بها مدينة درنة شرق دولة ليبيا بعد 3 أشهر من الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد وسط نزوح آلاف السكان إلى مدن أخرى بعد غمر نحو 24% من المدنية بالماء واختفائها بحسب تصريحات رسمية حكومية.

نزوح 43 ألف شخص

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 43 ألف شخص نزح من درنة بعد وقوع العاصفة «دانيال» (الفيضايات المدمرة) كان أغلبهم من مدينة درنة الليبية.

في الوقت نفسه أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى فضائية «العربية» الإخبارية، إن النازحين يمرون بظروف معيشية وإنسانية صعبة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتضرر عدد كبير منهم خاصة الأطفال الذين لم يذهبوا للمدارس وساءت بهم الأوضاع في بلد يشهد خلافات سياسية من الأساس وجاءت الكارثة الطبيعية لتصعب الأمور على المواطنين.

أين يعيش النازحون حاليا ؟

ووتواجد في ليبيا حاليا حكومتين في أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عام 2011 في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق معمار القذافي الذي ظل يحكم البلاد لمدة تتجاوز الـ 40 سنة، ولم تستطع أي من الحكومتين حل مشكلات هؤلاء النازحين المتضررين من الفيضانات المدمرة، فيما لجأ عدد من النازحين لأقاربهم من أجل العيش معهم بينما يعيش عدد آخر في مدارس الإيواء.