رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأمطار

أعلن عدد من رؤساء الأحياء في محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة، التي تتعرض لها المحافظة هذه الأيام، لافتين إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتعاون مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع مياه الأمطار لعدم تراكمها وحدوث تكدس مروري أو تعطيل لحركة السير.

إستعدادات حى الجمرك

من جانبها، أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن» إن إدارات الحي المعنية مستعدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها الإسكندرية خلال هذه الأيام، لافتة إلى أنه تم التأكد من تسليك شنايش المطر، إلى جانب استعداد سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحي، ومتابعة تمركزات سيارات الشفط وأعمال النظافة والتجميل وقص الأشجار، حتى لا تتسبب الأمطار والرياح في إسقاط أشجار أو تتسبب الأتربة فى إنسداد شنايش المطر.

حى العامرية

وقال السيد موسى رئيس حى العامرية أول بغرب الإسكندرية، إن سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحي منتشرة في مناطق الحى الحيوية، إلى جانب إدارات الحي منها إدارة المتابعة وإدارة النظافة، للتعامل مع الأمطار فور هطولها إذ تعد العامرية هي أحد أهم مداخل عروس البحر الأبيض المتوسط، وأي تعطيل مروري سيؤثر على حركة المسافرين على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، لذا يتم تصريف المياه أو شفطها أولآ بأول.