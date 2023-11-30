فئات ممنوعة من امتحانات التيرم الأول 2023 في الجامعات.. تعرف عليها

كشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، كل التفاصيل التي تؤدي إلى حرمان الطالب الجامعي من أداء الامتحانات والحالات التي يحرم فيها الطالب من الدخول للامتحانات سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها قانون تنظيم الجامعات الحكومية.

الممنوعون من امتحانات التيرم بالقانون

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الفئات الممنوعة من امتحانات التيرم الأول 2023 في الجامعات الحكومية والخاصة:

** الطالب المفصول من الجامعات

** الطالب الذي يمارس اعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية ومفصول من الجامعات

**الطالب الغشاش و محكوم عليه من مجلس التاديب بالحرمان من الامتحان سواء مقرر أو أكثر أو تيرم أو أكثر.

** الطالب المحروم وفقا أعمال مخلة بنظام الكلية

** الطالب المفصول أو المحكوم تعطيل الدراسة أو التحريض أو الامتناع المدبر بعدم حضور المحاضرات.

** الطالب المحموم والموقع عليه عقوبة من مجلس التأديب بسبب وكل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل يحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

** المحروم بسبب الإخلال بنظام الامتحان أو شروع في الغش، و إتلاف المنشآت.

-المحروم من الامتحانات بسبب تنظيم جميعات والاشتراك بها دون ترخيص مسبق.

- جمع توقيعات دون ترخيص مسبق

- الاعتصام داخل الجامعات والاشتراك مسيرات تخالف تقاليد الحرم الجامعي