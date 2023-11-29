مواعيد امتحانات «التيرم» الأول في الجامعات.. رئيس «كفر الشيخ»: لا تعديل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل في مختلف القطاعات بالكليات المختلفة للفصل الدراسي الأول 2023-2024، موضحين أنّ جداول امتحانات التيرم الأول لم يطرأ عليه أي تأجيل أو تعديل، وهو ما أكده الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إنّ الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول كما هي دون تعديل أو تغيير بشأنها.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أنه من المقرر العمل بتلك الجداول خلال شهر يناير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي .

واتفقت معه الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، مؤكدة الالتزام بكافة الضوابط والتفاصيل التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعدها، منوهة إلى انتظام التدربات العملية و الدراسة بالكليات.