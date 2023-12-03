ماذا يحدث للطالب الغائب عن امتحانات الميدتيرم في الجامعات؟.. مصدر يوضح

أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وأستاذ الفلسفة الإسلامية، أن امتحانات الميدتيرم في الكليات جزء رئيسي من أعمال التقييم للطلاب طوال فترة العام الدراسي، لافتا إلى أن اجتيازها وتحقيق أعلى درجات فيها يسهم في الارتقاء بالتقدير العام للطالب في الامتحان النهائي للمادة الدراسية سواء في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني، خاصة بعد حصوله على درجات أعلى بها.

امتحانات الميدتيرم 2023

وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال غياب الطالب عن أداء امتحانات الميدتيرم وعدم نجاحه بها، فإنه يفقد ما يعادل 25% من الدرجة الكلية للمادة، وحال إخفاقه في النجاح للمادة في نهائي التيرم الأول أو الثاني وتخطي نسبة الناجح الـ50% من درجات المادة فإنه في الحالة دي يمكن رسوبه، خاصة وأن درجات الميدتيرم تعتبر حافزا كبيرا للطلاب لاجتياز النجاح في المواد الدراسية.

وتابع، أن امتحانات الميدتيرم تكون على ما تم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق أعمال الدراسة بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.