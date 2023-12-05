محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في لجان انتخابات الرئاسة

تجوب الحملات التوعوية بجميع أحياء وقرى ونجوع محافظة الغربية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، فيما يواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

المقرات الانتخابية في السنطة

وأجرى محافظ الغربية جولة صباحية لمتابعة التجهيزات في 3 مراكز، هي السنطة وزفتى وسمنود، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وبدأت الجولة بمركز ومدينة السنطة، حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة العامة بمدرسة السنطة الفندقية وتجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة عمار بن ياسر الرسمية، وتابع المحافظ الجولة بتفقد اللجان الانتخابية بمدارس السنطة الثانوية المشتركة ومدرسة عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي ومدرسة شبراقاص الابتدائية ومدرسة الوحدة المجمعة بشبراقاص مدرسة الشهيد طيار محمود مبارك، موجها بالانتهاء من كل أعمال الصيانة باللجان وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بسمنود حيث تفقد المحافظ تجهز اللجان بمدارس السادات الثانوية بنات وسمنود الابتدائية المشتركة ومدرسة أحمد علي وتجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة السيدة خديجة.