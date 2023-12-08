محافظ الغربية يتابع جاهزية اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولاته الميدانية، التجهيزات الخاصة بمقرات الانتخابات الرئاسية في المحافظة، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

مقرات الانتخابات بالمحلة

وتابع محافظ الغربية خلال جولاته الميدانية في مركز المحلة الكبرى، تجهيز اللجان بمدارس مدرسة عزبة عيسوي خضر الابتدائية ومدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة بصفط تراب ومدرسة شبراملكان الإعدادية المشتركة، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، وإيصال رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب يتمتع بالوعي السياسي وممارسة حقوقه الدستورية.