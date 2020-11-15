سقوط ثاني ضحايا الأمطار بالدقهلية وإصابة زوجته.. "انزلق بهما موتوسيكل"

لقى خفير نظامي من قوة مركز المنصورة، الليلة، مصرعه وأصيبت زوجته بكسور، إثر انزلاقه بموتوسيكل كان يقوده أثناء وقت هطول الأمطار.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" بوصول خفير نظامي من قوة مركز المنصورة جثة هامدة، وإصابة زوجته فى حادث انقلاب موتوسيكل أمام قرية "ميت جراح" التابعة لدائرة المركز.

انتقل المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث المركز للمستشفى وتبين مصرع "أحمد عمر عبد المقصود، خفير نظامي من قوة المركز وإصابة زوجته زكية محمد أبوزيد".

وأكد شهود عيان أن الخفير وزوجته خرجا على الموتوسيكل قيادة الخفير لشراء الطعام ومستلزمات للمنزل ونتيجة لهطول الأمطار الشديدة انزلق بهما الموتوسيكل على الطريق، ما تسبب فى إصابتهما ووفاة الخفير فى وقت لاحق.

وأكد مصدر طبي بمستشفى المنصورة الدولي أن الخفير أصيب بنزيف بالمخ وكسر بالساق اليسرى والذراع اليسرى ولكنه توفى فور وصوله المستشفى، بينما أصيبت زوجته بكسر بالساق اليسرى.

وفي سياق متصل سجلت محافظة الدقهلية أول ضحايا هطول الأمطار إثر سقوط برج الحمام بالكامل فى شارع يوسف البغدادي المتفرع من منطقة الحسينية وكان بداخله صاحبه ويدعى "محمد حسان، 72 عاما، على المعاش"، والذى سقط أسفل أنقاض البرج وبإخراجه تبين مصرعه كما تسبب فى إصابة أحد المارة الذى تصادف مكانه بالمكان وكذلك تحطم سيارتين أسفل البرج تصادف وقوفهما في الشارع لحظة انهيار البرج.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وشهدت محافظة الدقهلية مساء السبت أمطارا ثلجية غزيرة تسبب في غرق شوارعها بمياه الأمطار، وتسببت في وقوع العديد من الحوادث مثل سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتحطم عدد من السيارات.