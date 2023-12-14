ياسر جلال يواصل تصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة» تمهيدا لعرضه رمضان المقبل

يواصل الفنان ياسر جلال، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «ألف ليلة وليلة»، في «لوكيشن» خارجي بأحد مواقع التصوير بالقاهرة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2024.

ياسر جلال يواصل تصوير «ألف ليلة وليلة»

وجمعت المشاهد بين الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية، داخل أحد الديكورات الخاصة بالمسلسل، إذ قرر المخرج إسلام خيري تكثيف عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من أجل سرعة إنجاز أكبر عدد من المشاهد.

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية «شهريار»، إذ عمل على تغيير ملامح شكله وظهر بـ«لوك» جديد خلال أحدث ظهور له مؤخرًا.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل «ألف ليلة وليلة» من بطولة كل من ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وشيري عادل وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة اروما ستوديوز، ويشارك عدد كبير من الفنانين من المقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.