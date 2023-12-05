ياسر جلال وحسن الرداد يقدمان واجب العزاء لريهام عبد الغفور في وفاة والدها

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عزاء أشرف عبد الغفور

ووصل منذ قليل، الفنان ياسر جلال، والفنان حسن الرداد، لتقديم واجب العزاء لابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

بينما حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إيمان العاصي، عمر السعيد، محمد أبو داوود، دنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي.