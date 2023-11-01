استئناف تصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة» لـ ياسر جلال

استأنف الفنان ياسر جلال، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «ألف ليلة وليلة»، اليوم الأربعاء، في أحد مواقع التصوير بالقاهرة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2024.

وجمعت المشاهد بين الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفنانين آخرين، داخل أحد الديكورات، التي جرى الانتهاء من بنائها مؤخرًا.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال

ويُشارك في بطولة المسلسل، كل من ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وشيري عادل وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة اروما ستوديوز.

ويأتي هذا التعاون، هو الثاني بين نور اللبنانية والمنتج تامر مرتضى، بعد مسلسل «راجعين يا هوى» الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.

وكانت آخر أعمال نور اللبنانية، ظهور كضيفة شرف في مسلسل «الكبير أوي 7» الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، بطولة الفنان أحمد مكي، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وحاتم صلاح، ورحمة أحمد وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي.