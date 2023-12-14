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انتخابات المصريين بالداخل

«المؤتمر» يشيد بدور رجال الشرطة في الانتخابات الرئاسية: يستحقون درع التميز

كتب:

حسام أبو غزالة
10:59 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
طارق رسلان

طارق رسلان

أشاد عضو مجلس الشيوخ، اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، بدور رجال الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية، مؤكدا في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن هذه الجهود تكللت بخروج الانتخابات بصورة مشرفة أمام العالم.

وأضاف أنّ رجال الشرطة حرصوا على تذليل العقبات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بنزاهة وشفافية وحيادية، مؤكدا أنّ «الداخلية» تستحق درع التميز على جهدها خلال الانتخابات الرئاسية، لأنها «قادرة على الحضور تحت أي ظرف». 

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بقلم حسام أبو غزالة