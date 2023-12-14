«المؤتمر» يشيد بدور رجال الشرطة في الانتخابات الرئاسية: يستحقون درع التميز

أشاد عضو مجلس الشيوخ، اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، بدور رجال الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية، مؤكدا في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن هذه الجهود تكللت بخروج الانتخابات بصورة مشرفة أمام العالم.

وأضاف أنّ رجال الشرطة حرصوا على تذليل العقبات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بنزاهة وشفافية وحيادية، مؤكدا أنّ «الداخلية» تستحق درع التميز على جهدها خلال الانتخابات الرئاسية، لأنها «قادرة على الحضور تحت أي ظرف».