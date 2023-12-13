«السجيني»: الانتخابات الرئاسية 2024 الأقل تاريخيا من حيث الملاحظات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية 2024، هي الأقل من حيث عدد الملاحظات، مقارنة بالتي حظيت بها كل الانتخابات السابقة، لافتا إلى أن العصر الحالي، هو عصر النقد الذاتي، الذي تخرج فيه القيادة السياسية بنقد الأوضاع، قبل أن تتحدث عنها المعارضة، وهو ما حدث عندما تحدث الرئيس السيسي عن العشوائيات وغيرها.

سبب تسمية صندوق التنمية الحضارية

وأضاف «السجيني» في حوار مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن سبب تسمية صندوق التنمية الحضارية يرجع إلى القضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن النقد الذاتي من السلطة، وفر مناخ الحرية داخل الحزب الموالي للدولة للمعارضة.

الشباب أظهروا اهتمام بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشباب أظهروا اهتمام بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم عدم اكتراثهم في السابق بالمشاركة.