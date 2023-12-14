«الأوقاف» تفتتح مسجدا جديدا في كفر الشيخ غدا

تفتتح مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة بمركز سيدي سالم، وذلك ضمن 16 مسجدًا تفتتحها «الأوقاف» على مستوى الجمهورية، منها 12 مسجدًا جديدًا، و4 صيانة وتطوير.

افتتاح مسجد في مركز سيدي سالم

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجد العزقة بقرية أبو غانم التابعة لمركز سيدي سالم، غداً الجمعة، لافتاً إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار«بسيوني» إلى أنّ خطبة الجمعة غدا، ستكون بعنوان «نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 399 مسجدًا في 11 شهرا

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه 399 مسجدًا، منها 308 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 15 ديسمبر 2023، عدد 11 ألفًا و421 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.