إيرادات فيلم «شماريخ» تقترب من 8 ملايين جنيه في أسبوع

حقق فيلم «شماريخ» بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض الأسبوع الماضي، حيث حقق إجمالي إيرادات ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

إجمالي إيرادات فيلم «شماريخ»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن فيلم «شماريخ» احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض، مُحققًا هذا الإنجاز في وقت قصير.

أحداث فيلم شماريخ

وتدور أحداث الفيلم في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال شاب يتورط مع والده الذي يسعى لإجباره للاعتراف بنسبه، ويجد نفسه يمتثل أوامره بالتخريب والقتل، حتى يجد نفسه أمام حب عمره، وعليه أن يقرر إما أن يتخلص منها أو ينقذها من براثن والده غير الشرعي.

أبطال فيلم شماريخ

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.