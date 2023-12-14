القليوبية تعلن مواعيد امتحانات نصف العام للتعليم الفني

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لمدارس التعليم الفني «صناعي- زراعي - تجاري- فندقي- وتعليم مزدوج» والتي من المقرر أن تنطلق اعتبارا من 2 يناير 2024 المقبل، وفق الخطة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

خريطة مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني

وحسب بيان صادر عن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، تأتي المواعيد كالتالي:

- المدارس الثانوية الصناعية الامتحان التحريري يبدأ من يوم الثلاثاء 2/1/2024

- مدارس التعليم المزدوج الامتحان التحريري لجميع الفئات يوم السبت 12/1/2024

- المدارس الثانوية الزراعية تبدأ من يوم 9/1/2024 إلا أن مدارس الخدمات تبدأ من يوم 20/12/2023

- المدارس التجارية والفندقية الامتحان التحرير يبدأ يوم الأربعاء 3/1/2024.

ضوابط امتحانات نصف العام في التعليم الفني

ومن جهتها، قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريح لـ«الوطن» إن بداية الامتحانات في كل مدرسة حسب نوعها وظروف كل مدرسة، والتي تجري الامتحانات العملية والمعملية وفق المواعيد المحددة بها، مشيرة أن ما تم اعتماده هو مواعيد الامتحانات التحريرية وبكل جدول

وعن المدارس ذات الكثافات العالية أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم أننا سمحنا عمل جدول خاص بهم شرط أن يتم اعتماده من الجهات المعنية بشرط ألا يعقد امتحانات تحريرية قبل يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.