تحرير 61 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بسوهاج.. أبرزها نقص وزن رغيف الخبز

قال محمد حسين، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إنه جرى تحرير 61 محضرا تموينيا في مراكز سوهاج، اليوم الخميس.

تحرير 61 محضرا تموينيا

وأضاف وكيل المديرية أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات والأسواق من مركز البلينا جنوب المحافظة حتى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير61 محضرا تموينيا خلال اليوم الخميس.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم، ما بين عدم إعطاء بون صرف الخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وسلع مجهولة، ونقص في وزن رغيف الخبز، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، تم ضبط منشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، إلى جانب محاضر سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.