منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب في جامعة برج العرب بالإسكندرية

وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مع مؤسسة ريادة للتنمية، حيث جرى التوقيع من الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والمهندسة أميمة رزق الشيخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ريادة للتنمية، لتوفير منح طلابية لريادة الأعمال وتمكين الشباب.

وبحسب بيان جامعة برج العرب، فإن الهدف من هذه الشراكة إلى دعم الشباب الخريجين من جامعة برج العرب التكنولوجية في تأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير التمويل والتدريب والدعم الفني.

وأشار الجوهري في كلمته خلال توقيع البروتوكول، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الشباب الخريجين في تأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة.

وأكد أن الجامعة تحرص على توفير كافة الدعم للطلاب والخريجين من أجل تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول سيساهم في مساعدة الشباب الخريجين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ومن جانبها أوضحت أميمة رزق الشيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية الريادة للتنمية، إن هذا البروتوكول يمثل فرصة للشباب الخريجين من جامعة برج العرب التكنولوجية للحصول على التمويل والدعم اللازمين لتأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة.

بدء حياة مهنية ناجحة للخريجين

وأكدت أن مؤسسة ريادة للتنمية تحرص على دعم شباب الخريجين في تحقيق أهدافهم، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول سيساهم في مساعدة الشباب الخريجين في بدء حياتهم المهنية بشكل ناجح.

وأفادت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الكلية لدعم الشباب الخريجين حيث يهدف البروتوكول لدمج وتمكين الشباب وعمل توجيه مهني وارشاد وظيفي وتنميه مهاراتهم الحياتية وبناء استعدادهم لسوق العمل وذلك من خلال مشروعي «تمكين 3» ومشروع «دمج وتوظيف الشباب» الممنوحان من مؤسسه بلان الدولية.

دعم الشباب الخريجين

وأشار الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، إلى إن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الكلية لدعم الشباب الخريجين في تأسيس وتمويل مشاريعهم الخاصة.

وشدد على أن الكلية تحرص على توفير كافة الدعم للطلاب والخريجين من أجل تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول سيساهم في مساعدة الشباب الخريجين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في مجال الصناعة والطاقة.

أهداف البروتوكول

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الأهداف التالية:

- توفير التمويل اللازم لمشاريع الشباب الخريجين من جامعة برج العرب التكنولوجية.

- تقديم التدريب والدعم الفني للشباب الخريجين في مجال تأسيس وإدارة المشاريع.

- تبادل الخبرات والمعلومات بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومؤسسات التمويل الداعمة لمشاريع الشباب.