«العربية لحقوق الإنسان» تشيد بالهيئة الوطنية للانتخابات: تعزز مسار الاقتراع

أشاد إسلام أبو العينين، مدير برامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنفيذ الانتخابات الرئاسية 2024، إذ تعد رابع استحقاق دستوري تحت ولايتها وإشرافها، واستطاعت تعزيز مسار العلمية الانتخابية في مصر

إشادة بدور «الوطنية للانتخابات»

وأضاف خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إتاحة الهيئة الوطنية الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات من أهم أعمال الهيئة التي يتمنى استمرارها.

وأشار إلى أن وجود قاض على كل صندوق اقتراع في مصر ضمانة للمصريين على نزاهة وشفافية الانتخابات، ويؤكد على النظام داخل جميع اللجان.