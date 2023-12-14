5 حالات يُسمح فيها بعقد امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا.. اعرفها

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكل وطريقة وآلية وضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي من المقرر أنَّ ينطلق يوم في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024، إذ يتمّ عقدها على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه يتمّ عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» على أجهزة التابلت و15% من الامتحان الأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقياً ويكون الامتحان سواء أكان علي «أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية» في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان .

متي يعقد امتحانات أولي وتانية ثانوي ورقياً

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الحالات المسموح لها عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا أو ورقياً:-

1- تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت إلكترونيًا.

2- تُعقد امتحانات الطلاب بالمدارس «الحكومية والخدمات والخاصة» المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ورقياً.

3- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلبة المنازل ورقياً.

4- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً للطلاب الذين يتعرضون لأي مشكلة تقنية في أي مادة خلال أداء الامتحان.

5- امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم.