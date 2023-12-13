«التعليم» تعلن موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لنصف العام

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي العام وآليات عقد الامتحانات على النحو التالي:-

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- يتمّ إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المديرية وفقاً لما يراه مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير وتنتهي في 24 يناير.

- يتمّ إعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقاً للكتاب الدوري رقم 49 الصادر في 21 نوفمبر على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقاليه قصيرة بنسبة 15%.