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«التعليم» تعلن موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لنصف العام

كتب:

أميرة فكري
03:34 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024  للصفين الأول والثاني الثانوي العام وآليات عقد الامتحانات على النحو التالي:-

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- يتمّ إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المديرية وفقاً لما يراه  مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير وتنتهي في 24 يناير.

-  يتمّ إعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقاً للكتاب الدوري رقم 49 الصادر في 21 نوفمبر على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقاليه قصيرة بنسبة 15%.

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