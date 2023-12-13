«التعليم»: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ عقد الامتحانات الكترونيا بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم يتم امتحانهم الأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقياً.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي يكون الامتحان سواء أكان «أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية» وفي وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد.

ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية تعقد الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة .

- بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الأعوام السابقة.