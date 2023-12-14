بعد انتهاء نوة قاسم.. تحسن في طقس الإسكندرية اليوم وإلغاء حالة الطوارئ

تحسن كبير شهده طقس الإسكندرية اليوم، حيث انتهت نوة قاسم التي تركت أثرا لقرابة أسبوع من الأمطار المتفاوتة، إلا أن كل ذلك توقف مع صباح اليوم لتظهر الشمس جلية بعد أيام من الاضطراب الجوي والغيوم والأمطار، الأمر الذي تبعه انتهاء العمل بحالة الطوارئ التي كانت رفعت منذ الأسبوع الماضي.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإن طقس الإسكندرية اليوم شهد استقرارا في درجات الحرارة المنخفضة منذ أيام ظهرا حيث تسجل العظمى 23 فيما تنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 13، ما يعني أنه طقس خريفي مميز ظهرا وشتوي بارد ليلا، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلو مترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.75 متر وهو أمر معتدل نسبيا على شواطئ شرق المدينة وقد يكون مضطربا في شواطئ غرب الإسكندرية بسبب واجهتها المفتوحة الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية للجلوس أو ممارسة الرياضة أو عمليات الصيد.

انتهاء حالة الطوارئ في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بذلك ينتهي العمل وفقا لحالة الطوارئ على أن يتم رفعها مرة أخرى مع ورود تقرير يفيد بتوقعات سقوط الأمطار على الإسكندرية.