«النقل» تعلن وصول 24 قطارا لـ«مونوريل» غرب النيل بإجمالي 120 عربة

كشفت وزارة النقل عن معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»، والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادي النيل بطول 43.8 كيلومتر، ويشتمل على 13 محطة.

وتفقد عدد من قيادات الوزارة المشروع واطلعوا على معدلات تنفيذ المشروع من حيث نسبة تنفيذه الإجمالية، ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأعمال تركيب الكمرات بالمسار، والتحويلات والأعمال الإنشائية بالمحطات، والمسار ونسبة وأعمال التشطيبات، وأعمال ‏تصنيع المعدات وما يتم من إجراء الاختبارات عليها تباعًا.

تفاصيل قطارات المشروع

ونوهت وزارة النقل، بوصول 24 قطارًا من إجمالي 30 قطار مخطط توريدهم للمشروع بإجمالي 120 عربة حيث يتكون كل قطار من 4 عربات، وسيتم إجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم، مؤكدة في تقرير لها على ضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ قطاعات مشروع مونوريل غرب وشرق النيل، وفقاً للجدول الزمني المحدد.

كما تم الاطلاع على معدل أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية، والأعمال التي تجرى بمبنى مركز السيطرة والتحكم في ورشة المونوريل والبالغ مساحتها حوالي 80 فدان (336000 م2) والتي تشتمل على 13 مبنى، وعلى نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمركز ونسبة تنفيذ الأعمال بمباني المركز المختلفة.