«النقل»: المونوريل يسهل نقل الموظفين من القاهرة للعاصمة الإدارية خلال 60 دقيقة

أكدت وزارة النقل، أن مشروع المونوريل ينقسم إلى خطين؛ الأول مونوريل العاصمة الإدارية، الذي بدأ تنفيذه في أغسطس عام 2019 بتكلفة 44 مليار جنيه، ويهدف إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ما يسهم في تيسير حركة نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية خلال 60 دقيقة فقط، ويستهدف هذا المشروع نقل 450 ألف راكب يومياً، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية في مونوريل العاصمة الإدارية أكثر من 70%.

مونوريل 6 أكتوبر

والخط الثانى هو مونوريل 6 أكتوبر، ويتم العمل عليه منذ يناير 2020، وبتكلفة تقريبية 32.5 مليار جنيه، ويهدف إلى ربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الخط 300 ألف راكب يومياً.

وأشارت في تقرير، إلى أنه على مستوى مشروعات الجر الكهربائي، حققت مصر نقلة نوعية وحضارية في مجال مشروعات الجر الكهربائي وذلك لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف

تشتمل المشروعات أيضاً على مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والذي يُعد أول قطار خفيف في مصر، وهو نموذج متطور لخط الترام السابق لكن يتم تشغيله بواسطة قوة الجر الكهربائي بدلاً من الديزل أو الوقود، وقد تم إنشاؤه كامتداد لخط المترو الثالث، ويمر بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية.