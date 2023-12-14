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«أوقاف السويس» تطلق 5 قوافل دعوية غدا قبل صلاة الجمعة

كتب:

حمدي عبد الله
01:18 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
قوافل دعوية بالسويس

قوافل دعوية بالسويس

تطلق مديرية أوقاف السويس، غدا، 5 قوافل دعوية ضمن خطتها لتكثيف الأنشطة الدعوية بمختلف أحياء السويس.

قوافل دعوية بإدارات أوقاف السويس

وتنطلق القوافل الدعوية بإدارة أوقاف فيصل من مسجد الجامع الكبير، وأخرى بإدارة أوقاف السويس من مسجد سيدي عبدالله الغريب، وثالثة بحي الأربعين من مسجد سيدي عبدالله الأربعين، والرابعة من عتاقة بالسويس من مسجد إبراهيم نافع بمدينة السلام ٢، والأخيرة من مسجد الإمامين بقرية السيد هاشم، بإدارة أوقاف الجناين، وكلها قبل صلاة الجمعة.

أعلنت مديرية الأوقاف إقامة مقارئ للجمهور عقب صلاة الجمعة مباشرة، ضمن خطة كل إدارة، وذلك  في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في سبيل النهوض بالدعوة من خلال تكثيف أنشطة المساجد القرآنية والدعوية، وبرعاية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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