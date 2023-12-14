«صحة كفر الشيخ»: نعمل على تعزيز التعامل الإنساني مع المرضى وذويهم ودعمهم نفسيا

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً حضره كل من مايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني، وفريق إشراف التمريض بالمديرية، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالخدمة التمريضية، ودورها في تحسين جودة الرعاية الصحية.

مناقشة التحديات التي واجهت فريق التمريض خلال الفترة الماضية

بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور وكيل الوزارة بالحضور، والتأكيد على أهمية العمل كفريق تسوده روح التعاون، كما تمت مناقشة التحديات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية الخدمة التمريضية، ودورها الفعال في تحقيق النجاح والتطور في المنظومة الصحية، وتعزيز التعاطف والتعامل الإنساني مع المرضى وذويهم، وتقديم الدعم المعنوي لتخفيف العبء النفسي الذي يُعانون منه.

تعزيز دور التدريب المستمر للتمريض بهدف تحسين جودة الخدمة

كما شدّد وكيل الوزارة علي تفعيل المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية من خلال فريق إشراف المديرية والإدارات الصحية، والحرص على الظهور بالمظهر اللائق بفريق التمريض، وتعزيز دور التدريب المستمر للتمريض بهدف تحسين جودة الخدمة، مع التركيز على مجالات شديدة الأهمية مثل الأخلاقيات المهنية والإسعافات الأولية والتدريب العملي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه التوصيات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة التمريضية، والمساهمة في تعزيز التعاون بين الفرق الطبية، وتحسين تجربة المرضى وذويهم، كما ستؤدي الرقابة المستمرة من إدارة التمريض إلى متابعة السلبيات، والتدخل السريع للتصدي لها لضمان خدمة طبية متميزة وذات جودة عالية.

الخدمة التمريضية لها دور مهم في تحسين الرعاية الصحية

وأكد وكيل الوزارة، أنّ الخدمة التمريضية لها دور هام في تحسين الرعاية الصحية، وتوفير بيئة جيدة للمرضى، ومشجعة للعاملين بالقطاع الصحي، لافتاً أنّه من أكثر الداعمين لفرق التمريض، ولجهودهم الفعالة والمؤثرة داخل المنشآت الصحية.