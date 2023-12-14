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وفاة والدة نور قدري.. وآية سماحة تطلب من الجمهور الدعاء لها

كتب:

هبة أمين
12:25 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
نور قدري

نور قدري

توفيت والدة الفنانة نور قدري، وذلك حسب ما أعلنته آية سماحة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الكشف عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة حتى الآن.

وفاة فاتن الأتربي عمة آية سماحة

واكتفت الفنانة آية سماحة، بإعلان خبر الوفاة بقولها: «لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش مصدقة، إنا الله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله، عمتي، فاتن الأتربي والدة نور قدري، وأحمد قدري نسألكم الدعاء».

دعوات بالرحمة

وتفاعل الجمهور مع منشور آية سماحة، بتقديم كلمات تحمل التعازي والمواساة لها، ودعواتهم لها بالرحمة والمغفرة، فضلًا عن تساؤلات بشأن تفاصيل الجنازة.

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بقلم هبة أمين