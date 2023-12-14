«حماية المستهلك» يلتقي عددا من الجمعيات الأهلية لبحث التعاون المشترك

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، وسعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة الجهاز، جميلة عابدين، أمين صندوق جمعية سيدات الأعمال بالجيزة وعضو مجلس إدارة الجهاز، وإسلام صالح شافع، عضو جمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط وعضو مجلس إدارة الجهاز، ومحمد السعيد حجازي، مدير جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة وعضو مجلس إدارة الجهاز، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعدد من ممُثلي الجمعيات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنّ لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مُثمنا الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة، لافتا إلى أنّ الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد ضرورة الاتحاد بين مختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة، موضحا أنّ اجتماع اليوم بداية لتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية، ويستمر عقد الاجتماعات بشكل دوري ومنتظم.

ولفت إلى أنّ آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة سترتكز على نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية طبقا للقوانين واللوائح من خلال الجمعيات المنتشرة في ربوع الجمهورية، موضحة أنّ هناك ترحيبا كبيرا من الجمعيات الأهلية للتنسيق والتعاون مع الجهاز خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال التوعية للمستهلكين بحقوقهم من خلال الأنشطة التي تنفذها الجمعيات.

وأوضحت أهمية الرقابة الشعبية من جمعيات حماية المستهلك طبقا للقوانين واللوائح، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع وما تبذله الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، حيث نحتاج إلى تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الانضباط في الأسواق.

وأشار السجيني إلى أنّ الجهاز لن يدخر جهدا لمد يد العون مع الجمعيات الأهلية في جميع المجالات، ومنها عقد دورات تدريبية تخصصية بمركز تدريب الجهاز للجمعيات الأهلية العاملة في المجال لمدهم بالمواد القانونية، وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم ليتمكنوا من نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين ورصد الظواهر في الأسواق وإبلاغ الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأعرب السجيني عن بالغ سعادته بالاجتماع وبجميع النقاشات التي دارت وبمُخرجات اللقاء، والذي يُعد بداية لانطلاقة قوية لدور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي وثقافة حماية المستهلك.