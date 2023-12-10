رئيس جهاز حماية المستهلك يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى إبراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، بصوته في اللجنة الانتخابية بمدرسة حسام حمزة بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، وحرص على القدوم مبكرًا للجنة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

استكمال بناء الدولة

وأكد أنّ المشاركة في الانتخابات، تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإقليمي والدولي، فضلًا عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين.

وعقب الإدلاء بصوته، قال «السجيني»: «أتيت اليوم مبكرًا، للانتخاب لأمارس حقي الديمقراطي الذي كفله لنا الدستور، ولأحاكي ما رسمه المصريين بالخارج من صورة مشرفة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية وروح وطنية، ألهمتني وألهمت مصر بأكملها، لقد صنعوا مشهدًا مشرفًا عظيمًا خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية بالخارج والمساهمة في رسم مستقبل وطنهم».

المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية

وأشاد رئيس الجهاز، بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية، بدءًا من الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدًا أنّ هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم، وحث جموع الشعب المصري، على النزول والمُشاركة البناءة في هذا الحفل الديمقراطي.