تفاصيل المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من البلازما: تكلفته 300 مليون دولار

كشف الدكتور مجدى أمين، رئيس مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، تفاصيل استراتيجية المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مؤكّدًا أنَّه يتمّ حاليًا تعيين الكوادر القادرة على التخطيط والتطوير في هذا المشروع وتأهيلها وتدريبها، مشيرًا إلى أنَّ المشروع ينتج 3 مستحضرات مهمة لعلاج 80 مرضًا.

وتابع رئيس مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، خلال فاعليات المؤتمر الحادي عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة، إلى أهمية تطبيق الجودة والاستمرار في المحافظة عليها بالمقاييس العالمية ونشر الوعى وثقافة التبرع بين المصريين والعمل على التوعية المجتمعية الخاصة بالمشروع وتحفيز المواطنين للتبرع.

مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بحلول 2026

وأضاف أنَّه يتمّ إنشاء جميع مراكز التبرع على غرار المراكز في الخارج من حيث التصميم، وكذلك التجهيزات الداخلية والخارجية ودورة العمل داخل المراكز، إذ يتمّ تطابق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يكلف الدولة 300 مليون دولار وينتهى العمل من مصنع مشتقات البلازما في 2026.

واستكمل أنّه تمّ إنشاء مركز السادس من أكتوبر الذي تمّ افتتاحه رسمياً يوم 19 أكتوبر الماضي كأول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط ويعد مركز متكامل، إذ أنه يشمل مركزا للتبرع بالبلازما يحتوى على 39 جهاز فصل البلازما، ومختبر معمليا لاختبار عينات البلازما بالإضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية «جريفولز للتدريب» وهو المنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم المهني المستمر للعاملين علما بأنه أول مركز مرخص من قبل هيئة الدواء المصرية للتبرع بالبلازما بهدف تصنيع مشتقاتها.

وأكّد أنَّه تمّ الإشادة من جميع الخبراء الذين قاموا بزيارة المركز الذى تم افتتاحه بمدينة السادس من أكتوبر وتطابقه مع المعايير الدولية علما بأنّه سيتمّ افتتاح باقي المراكز وعددها 19 مركزًا بالتتابع

وأضاف أنَّه يتمّ التدقيق في اختيار الكوادر البشرية ويتمّ تدريبهم وتأهيلهم من خلال أكاديمية «جريفولز» وذلك تجهيزا للعمل في هذا المشروع، إذ يحصل المتدرب على برنامج تدريبي شامل ومحدد طبقا للتوصيف الوظيفي وذلك على أيدى خبراء متخصصين دوليين ومحليين على أن يتم تقييم المتدرب ويجب عليه اجتياز الاختبارات الأساسية قبل التصريح له بأداء الوظيفة المنوط بها نظرًا لكونها صناعة دقيقة ولا تحتمل نسبة خطأ.