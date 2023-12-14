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انتخابات المصريين بالداخل

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تراجعت عن كل اتفاقياتها المبرمة

كتب:

هانى حسن
12:55 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تراجعت عن كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية، كونها تنبع من العدوانية المتأصلة في العقلية الإسرائيلية بإنكار الشعب الفلسطيني وحقه، ولن نستغرب عندما نسمع قيادات الاحتلال يتحدثون بهذه اللغة العنصرية. 

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، ان إسرائيل تنكرت لاتفاق أوسلو الموقع منذ 30 عاما، وأنكرت كل البنود المتعلقة به والموجودة فيه.

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بقلم هانى حسن