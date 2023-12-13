مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في الأراضي المحتلة «مذبحة مفتوحة»

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن قوات الاحتلال تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، للوصول إلى هذا الهدف، واصفاً الوضع الآن في قطاع غزة والصفة الغربية والقدس، بـ«المذبحة المفتوحة».

75 عاماً من التحديات أمام الشعب الفلسطيني

وأضاف «الهباش»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني مستمرة منذ ما يقرب من 75 عاماً، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة منذ عقود بعيدة.

الاحتلال يستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني

وأردف مستشار الرئيس الفلسطيني أن قوات الاحتلال تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله، مؤكداً أن التهجير من قطاع غزة هو مرحلة أولى للتهجير من الضفة الغربية، وفقاً للمخطط الإسرائيلي.