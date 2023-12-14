حملات مكبرة لرفع كفاءة النظافة والإنارة بالشوارع والطرق بالشرقية 

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وكذا الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق وإلزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان عرابي

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان عرابي ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض وأمام محطة قطارات سكة حديد الشرقية بمخرج نفق عرابي اتجاه شارع الجلاء وإزالة أعمده الإنارة والتي تعوق حركة خروج المركبات من نفق عرابي اتجاه شارع الجلاء وزرع أعمده إنارة أخرى في الأماكن البديلة لها من أجل توفير عبور آمن للمركبات بمداخل ومخارج نفق عرابي.

متابعة أعمال رفع القمامة جميع الشوارع بمنيا القمح

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية بمتابعة جميع المناطق لمتابعة أعمال رفع القمامة وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

متابعة أعمال النظافة والتجميل بالقنايات

وفي مدينة القنايات تم متابعة أعمال النظافة والتجميل بالوردية المسائية بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمدينة حيث تم رفع وإزالة المخلفات من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس ،كما تم المرور على أعمدة الإنارة العامة وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة وكشافات الإنارة العامة .

وفي مركز ديرب نجم تابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم أعمال النظافة ورفع مستوى النظافة العامة بالمدينة وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث حرصاً على صحة المواطنين.