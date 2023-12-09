حملات نظافة ودعم الإنارة العامة في محيط لجان انتخابات الرئاسة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، وتمهيد و تسوية الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، مشددا على إزالة المخلفات أولا بأول وخاصة أمام المقرات الانتخابية وذلك تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية غدا الأحد.

متابعة أعمال نظافة طريق «مصر- أسوان»

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة على "كورنيش النيل" وتطهير غرف الصرف الصحي ونظافة شارع مصر، ومتابعة أعمال نظافة طريق مصر أسوان الزراعي، إلى جانب رفع القمامة والمخلفات الصلبة من القري ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وفى مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة اليومية والتي شملت الطريق الدائري وكورنيش مطاى ومدخل المدينة الشمالي والجنوبي، كما قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة في قرى (منبال -ابوان - بردنوها )، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل الحدائق من قص وتهذيب ورى الأشجار بحي جنوب المدينة.

الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري

وفى ذات السياق، شنت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار، حملات نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق وجنوب المركز، وقرى «أبو جرج، شلقام، بني علي، الحسينية»، كما قامت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بحملات نظافة بقري (منقطين – اسطال- قلوصنا - شوشة)، لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمركز والقرى.